Прямые инвестиции ЕС в Азербайджан составляют 7 млрд. евро - директор департамента Восточного партнерства

2017-06-08 11:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Объем прямых инвестиций из Европейского союза (ЕС) в Азербайджан составил семь миллиардов евро, сказал в четверг директор департамента Восточного партнерства Генерального директората Европейской комиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Лоуренс Мередит в ходе бизнес-форума ЕС-Азербайджан.

По его словам, ЕС является крупнейшим инвестором в экономику Азербайджана.

"Более 2,5 миллиарда евро из этой суммы направлено в ненефтяной сектор экономики Азербайджана. Мы видим, что Азербайджан нацелен на диверсификацию своей экономики. Несмотря на то, что энергетика является ключевым сектором в наших отношениях, мы приветствуем и новые направления взаимного сотрудничества", - сказал Мередит.

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