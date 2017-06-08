Нефтяная корзина ОПЕК незначительно подешевела

2017-06-08 11:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК седьмого июня составила 46,78 доллара за баррель, что на 0,19 доллара меньше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Цена нефти растет в четверг на данных Минэнерго США о снижении добычи "черного золота" в США.



По состоянию на 11:26, стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,89 процента — до 48,49 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,81 процента — до 46,09 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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