Коллектив Бакинской высшей школы нефти посмотрел балет «1001 ночь»

2017-06-08 11:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Руководство Бакинской высшей школы нефти (БВШН), профессора, преподаватели, сотрудники и студенты посетили Государственный Академический театр оперы и балета, где посмотрели балет в двух действиях выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова «1001 ночь».

Как говорится в сообщении Школы нефти, распространенном в четверг, это культурное мероприятие было посвящено первым выпускникам БВШН, выпуск которых состоится в июле этого года.

Открывая вечер приветственной речью ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил будущих выпускников с окончанием учебы и пожелал им успехов. Ректор отметил, что в возглавляемом им вузе уделяется большое внимание не только точным предметам, но и гуманитарному воспитанию.

«Руководство и преподаватели Высшей школы стараются воспитать не только высококвалифицированных специалистов в области нефтегазовой инженерии, но и настоящих личностей и граждан своей страны. Сегодня мы увидим балет известного азербайджанского композитора Фикрета Амирова «1001 ночь». Вот уже почти 40 лет этот балет является самой популярной постановкой Театра оперы и балета», - отметил Гасымов.

Затем гости с большим интересом посмотрели балет «1001 ночь». После завершения спектакля в знак благодарности зрители преподнесли актерам цветы, наградив их восторженными аплодисментами.