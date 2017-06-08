Абульфас Гараев: «В Азербайджане туристические тарифы приемлемы»

2017-06-08 12:02 | www.apa.az | 2

«Каждый сезон мне адресуют вопросы касательно цен туробъектов. У меня тоже есть вопрос, вы хотите, чтобы услуги были бесплатными?».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Он отметил, что действующая в Азербайджане денежная политика достаточно приемлемая. «Вчера сделал анализ по всем районам. Есть такие районы, места, в которых людей размещают за 10 манатов. Или же есть места отдыха, которые размещают семью из 5-6 человек за 100 манатов. Значит, на человека приходится 15 манатов. Считаю, что действующая в Азербайджане денежная политика достаточно приемлемая».