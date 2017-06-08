Назван объем инвестиций стран ЕС в ненефтяной сектор Азербайджана

2017-06-08 12:10 | www.oxu.az | 2

«Доля стран Европейского союза в общем товарообороте Азербайджана за первые четыре месяца 2017 года составила 38%».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, выступая на бизнес-форуме Азербайджан - ЕС. По словам министра, в прошлом году данный показатель составлял 35%.

Министр отметил, что ЕС также является крупнейшим инвестором в основной капитал Азербайджана:

«Так, за последние 10 лет инвестиции ЕС в основной капитал Азербайджана составили около 20 миллиардов долларов или 46% от общего объема инвестиций. В то же время страны ЕС инвестировали в ненефтяной сектор экономики Азербайджана 3 миллиарда долларов, что составляет 35% от общего объема инвестиций в данный сектор. ЕС оказал Азербайджану помощь на 582 млн евро».

A.M.

