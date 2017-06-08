ВС Армении продолжают пулеметный обстрел позиций Азербайджана

2017-06-08 11:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 110 раз, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг. С позиций, расположенных в селах Бердаван, Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского, на безымянных высотах на территории Иджеванского, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского, на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении, обстрелу подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Фарахли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского, в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского, в селах Гейали, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского районов.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гарвенд, Джавахирли, Сарыджалы, Юсифджанлы, Марзили Агдамского, Куропаткино Ходжавенского, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Горган, Горадиз Физулинского, Нюзгяр и Мехдили Джабраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)