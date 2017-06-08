Точная дата открытия железной дороги БТК пока не определена – министерство

2017-06-08 12:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Точная дата открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) пока не определена, сообщили Trend в четверг в министерстве судоходства и коммуникаций Турции.

Как отметили в министерстве, в настоящее время ведется согласование для определения точной даты открытия железной дороги. В министерстве не исключили возможности участия в церемонии открытия глав государств Азербайджана, Грузии и Турции.

Министр судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан ранее сообщил, что железнодорожный коридор БТК будет введен в эксплуатацию в конце июня текущего года.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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