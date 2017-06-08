«В туристической сфере этот год будет для нас испытательным».

2017-06-08 12:11 | www.apa.az | 2

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Он отметил, что число туристов, прибывающих в Азербайджан, относительно прошлого года в этом году вырастет. «В Азербайджане с 15 июня по 15 сентября считается летним сезоном. Число отдыхающих в Азербайджане выросло относительно прошлого года. В этот году в Азербайджан также ожидается большой поток туристов из ОАЭ».

А.Гараев отметил, что во время «Формулы - 1» в стране заполняется 95% крупных гостиничных сетей. «Уже есть заказы. Кроме того, туристы из стран Персидского залива могут отдыхать не только в столице, но и в регионах».