МГ ОБСЕ уточнит ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта во время визита в регион – МИД России

2017-06-08 12:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют уточнить ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, во время поездки в регион, сказала на брифинге в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во время визита сопредседателей в Ереван 10 июня, планируется обсуждение актуальных вопросов нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по результатам недавней встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении, прошедшей 28 апреля в Москве, сказала Захарова.

По ее словам, в ходе визита в регионе предполагается также поездка в Нагорный Карабах, а спустя неделю сопредседатели посетят Баку и по итогам визита в регион будет опубликовано соответствующее заявление.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)