Красная дорожка "Кинотавра" (ФОТО)

2017-06-08 12:08 | www.trend.az | 2

Двадцать восьмой Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" начал свою работу в Сочи традиционным проходом участников по красной дорожке перед Зимним театром, передает ТАСС.

Предлагаем читателям Trend Life посмотреть какие наряды российские звезды выбрали для церемонии открытия кинофестиваля.

Певица Наталья Ионова

Актриса Екатерина Шпица



Режиссер Марюс Вайсберг и актриса Наталья Бардо





Екатерина Волкова и Георгий Дронов





Актеры Евгений Стычкин, Петр Федоров, режиссер Резо Гигинеишвили и актер Павел Деревянко



Продюсер Игорь Матвиенко



Актрисы Екатерина и Дарья Носик



Актриса Елизавета Боярская



Актриса Светлана Ходченкова

