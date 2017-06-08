В пять промпарков Азербайджана инвестировано $800 млн - министр (версия 2)

2017-06-08 12:15 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в пять действующих в Азербайджане промышленных парков инвестировано 800 миллионов долларов, сказал в четверг министр экономики Шахин Мустафаев в ходе бизнес-форума Европейский союз-Азербайджан.

По его словам, в настоящее время благодаря промышленным паркам создано около пяти тысяч новых рабочих мест.

Министр отметил, что за прошедший период было также выдано 154 документа поощрения инвестиций, что позволяет инвестировать в экономику около 1,5 миллиарда манатов.

В настоящее время в Азербайджане ведутся работы по созданию заводов и предприятий в Сумгайытском химико-промышленном парке, Балаханинском, Гарадагском, Мингячевирском и Пираллахинском промышленных парках, Сумгайытском и Мингячевирском парках высоких технологий, а также в Нефтчалинском и Масаллинском промкварталах.

Резиденты промышленных парков Азербайджана на семь лет освобождаются от налогов на недвижимость, землю, прибыль и от НДС на импорт оборудования.

(Автор: Анвар Мамедов)