Число жертв терактов в Тегеране достигло 16 человек

2017-06-08 12:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Число жертв террористических атак в Тегеране увеличилось до 16 человек, сообщило агентство ILNA.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 43 пострадавших.

Как сообщило МВД Ирана, в среду две группы террористов одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. По данным МВД, первая группа террористов, состоявшая из двух человек, вторглась на территорию мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, после чего один из них совершил самоподрыв, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.

Вторая группа террористов из четырех человек совершила нападение на парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщал, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду.

(Автор: Эльмира Таривердиева )