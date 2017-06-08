В Азербайджане готовятся новые правила деятельности хостелов

2017-06-08 12:24 | www.oxu.az | 3

«Начинается очень напряженный сезон. Выросло число как местных, так и иностранных туристов, желающих отдыхать в Азербайджане. Причиной является создание инфраструктуры для хорошего осмысленного отдыха».

Как передает Oxu.Az, об этом на встрече Национального бюро туризма с туроператорами и турфирмами, специализирующимися на въездном туризме, заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

Министр отметил, что в Азербайджан стало приезжать больше арабских и российских туристов. Для туристов создана инфраструктура в столице и регионах:

«В последние годы в стране было открыто множество 3-4-звездных отелей».

Коснувшись услуг действующих в Азербайджане хостелов, министр сказал, что в закон о хостелах намечается внести изменения:

«В настоящее время хостелы действуют разрозненно. Готовятся условия, связанные с хостелами. Они будут утверждены в течение двух месяцев».

Лейла Алиева

