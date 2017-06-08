Украина приняла закон о вступлении в НАТО

2017-06-08 12:32 | www.oxu.az | 3

В чевтерг, 8 июня, во время утреннего заседания Верховная Рада приняла законопроект №6470, которым на законодательном уровне закрепила вступление Украины в НАТО.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ГОРДОН.

«За» проголосовали 276 народных депутатов, «против» - 25.

«НАТО является наиболее эффективной системой и единственной организацией в мире, которая способна остановить российскую агрессию», - отметил инициатор законопроекта, председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Н.О.