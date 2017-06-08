Финал Лиги чемпионов и Евролига УЕФА могут пройти в Баку

2017-06-08 12:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - УЕФА огласила список национальных ассоциаций, выдвинувших кандидатуру и представивших заявочную книгу до требуемого срока – 6 июня для проведения финальных встреч клубных турниров и игры за Суперкубок УЕФА, которые пройдут в 2019 году, говорится в сообщении АФФА, распространенном в четверг.

АФФА выдвинула кандидатуру Национального олимпийского комитета для проведения финальной игры Лиги чемпионов УЕФА и турниров Евролиги УЕФА.

Заявочную книгу для проведения обоих матчей представили следующие ассоциации:

Лига чемпионов УЕФА:

Азербайджан – Бакинский олимпийский стадион

Испания – Мадрид, стадион «Метрополитано»

Евролига УЕФА

Азербайджан – Бакинский олимпийский стадион

Испания – Севилья, «Рамон Санчес Писхуан»

Турция – Стамбул, «Бешикташ Арена»

Решение Исполнительного комитета УЕФА о стадионах, где будут проведены игры, будет обнародовано 21 сентября этого года.

(Текст: Кямаля Сеидова)