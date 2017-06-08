В Иране, байкер плеснул кислотой на людей

2017-06-08 12:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Иране, байкер, проезжая на мотоцикле, плеснул кислотой на прохожих на улице: по информации Минздрава, было ранено 16 человек, сообщает агентство Fars.

Этот инцидент произошел сегодня утром в южном Тегеране.

Позже, информагентство ISNA сообщило, что задержанный виновник нападения связал причины совершенного поступка с «личными мотивами». По словам должностных лиц, жертвы «кислотной» атаки получили незначительные травмы, и все раненые после оказания им помощи были выписаны из больницы.

За последние годы в Иране было зарегистрировано несколько случаев «кислотных» атак.

(Автор: Эльмира Таривердиева)