Посольство Ирана в Азербайджане о теракте

2017-06-08 12:38 | www.oxu.az | 3

Посольство Ирана в Азербайджане сделало заявление по поводу вчерашнего террористического акта в этой стране.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе посольства, посольство осудило событие и заявило, что Иран со дня своего возникновения пережил множество горьких событий:

«Сегодня Ирану удалось сохранить стабильность именно в результате борьбы с терроризмом и сохранения внутренней безопасности. Иран – самая стабильная и демократическая страна региона.

Недавно в Иране в условиях безопасности были проведены выборы, на которых приняло участие более 73% части населения. Наша страна всегда настаивает на сохранении мира и стабильности в регионе. Последний террористический акт можно расценивать как беспокойство противников мира в регионе. Великий народ Ирана и избранное народом государство как и в прошедшие годы, и теперь считает своим правым делом укрепление мира и спокойствия, а также борьбу с террористическими группировками».

Н.О.

