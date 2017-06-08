Северная Корея пообещала превратить Японию в пепел

2017-06-08 12:44 | www.oxu.az | 3

Председатель комитета КНДР по защите мира пообещал превратить Японию в пепел еще раньше, чем это будет сделано с США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, cоответствующее официальное заявление чиновника цитирует центральное телеграфное агентство Кореи.

«Если Япония действительно беспокоится о своей безопасности, она должна отказаться от враждебной политики в отношении КНДР и удалить со своей территории американские базы. Ей следует помнить, что архипелаг может быть превращен в пепел еще до США в случае непредвиденных обстоятельств и если она будет вести себя так же враждебно в отношении КНДР», - говорится в заявлении.

Раздражение КНДР вызвали заявления Японии о ее прочном союзе с США, которые звучат каждый раз в ответ на проводимые в последнее время с интервалом в неделю испытания баллистических и крылатых КНДР.

Н.О.