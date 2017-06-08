В Азербайджане пройдет пробный экзамен в вузы по I-IV группам специальностей

2017-06-08 12:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 11 июня проведет пробные экзамены в 11 городах Азербайджан для абитуриентов, желающих поступить в вузы по I-IV группам специальностей, говорится в сообщении Центра, распространенном в четверг.

Экзамены будут организованы в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Лянкяране, Хачмазе.

Запись на пробные экзамены велась в Интернет, и регистрацию прошли 15 274 абитуриента.

Пробные экзамены начнутся в 10:00.

Допуск в здания, где будут проводиться экзамены, осуществляется только на основании оригинала удостоверения личности абитуриента и пропускного листа на экзамен. Прошедшие регистрацию абитуриенты, не имеющие при себе один из названных документов, или пришедшие с копией удостоверения личности, либо с удостоверением личности другого лица, не будут допущены на экзамен.

(Текст: Кямаля Сеидова)