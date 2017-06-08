Россия и Филиппины начали переговоры о поставках вооружений

2017-06-08 12:40 | www.trend.az | 3

Россия и Филиппины ведут переговоры о поставках вооружений для борьбы с терроризмом, заявил в четверг РИА Новости посол Филиппин в РФ Карлос Соррета.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял в интервью российским СМИ, что Манила заинтересована в поставках из РФ стрелкового оружия, высокоточных ракет, вертолетов и самолетов.

При этом, по словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, по состоянию на конец мая 2017 года конкретных переговоров об оружейных поставках между Москвой и Манилой не велось.

"Да, сегодня мы ведём конкретные переговоры о поставках вооружений. Мы хотим получить оружие как для внешней, так и внутренней обороны. Сегодня обсуждаются поставки вооружений для внутренней обороны — борьбы с террористами. Мы думаем, что сможем прийти к выгодному соглашению с Россией", — сказал Соррета.

При этом собеседник агентства отметил, что стороны обсуждают механизмы оплаты готовящихся контрактов.

"Это зависит от многих факторов: объемов поставок, процентной ставки — пока мы обсуждаем этот вопрос", — пояснил посол.