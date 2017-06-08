В Баку ожидается 33° , а в районах - 35° тепла

2017-06-08 12:52 | www.apa.az | 3

9 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20°, днем 27-32° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70% и днем – 35-45%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу 9-10 июня нормальное суточное колебание метеорлогических факторов на Абшеронском полуострове благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Подует временами порывистый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 19-24° тепла.