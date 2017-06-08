Посольство Ирана в Азербайджане распространило заявление в связи с терактом

2017-06-08 12:52 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе посольства, осуждая теракт, посольство заявляет, что с момента своего создания по сегодняшний день Иран был свидетелем многих горьких событий: «Сегодня Иран добился стабильности именно в результате борьбы с терроризмом и защиты внутренней безопасности. Иран является одной из самых стабильных и демократических стран региона.

Недавно в Иране в безопасных условиях были проведены выборы с участием более 73 процентов населения. Наша страна всегда следует курсом сохранения мира и стабильности в регионе. Последний террористический акт же можно назвать отражением беспокойства врагов мира в регионе. Это событие не окажет никакого негативного воздействия на волю Исламской Республики Иран и его народа, которые выступают за мир, безопасность, благополучие и развитие. Великий народ Ирана и избранное им государство, как и в прежние годы, считает своей обязанностью укрепление мира и спокойствия, а также борьбу с террористическими группировками».