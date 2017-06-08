Обнародовано число жертв терактов в Иране – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО
2017-06-08 12:49 | www.oxu.az | 2
Выросло число жертв террористических актов в столице Ирана Тегеране.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, руководитель судмедэкспертизы Ирана Ахмед Шуджаи заявил, что число жертв в результате теракта достигло 16 человек.
Он добавил, в числе других погибли три женщины.
Отметим, ранее сообщалось, что погибли 13 человек, более 40 были ранены.
Напомним, вчера в одно и то же время было совершено вооруженное нападение на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни.
16:21 (07.06.2017)
Число погибших в результате терактов в Иране достигло 12 человек, 39 ранены.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщило агентство Mehr в Twitter со ссылкой на медиков.
14:33
В результате атак на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни в Тегеране погибли двое, 34 ранены.
Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на Report, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Ирана Гусейн Зульфугари.
По его словам, все силовые службы приведены в состояние повышенной боевой готовности, чтобы не допустить новые теракты.
Замминистра заявил, что напавшие на парламент Ирана террористы проникли в здание через главный вход, одевшись в женскую одежду.
13:15
В результате терактов в парламенте Ирана и мавзолее Хомейни 33 человека получили ранения.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, раненых доставили в больницы, двое из них погибли.
Служба скорой медицинской помощи Ирана обнародовала имена раненых. Среди них есть и женщины.
Отметим, сегодня в одно и то же время на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни было совершено вооруженное нападение. В результате атаки на парламент погибли 7 человек. Еще 4 человека удерживаются боевиками в заложниках. Спецназ проводит операцию по их освобождению.
Один из четырех нападавших на мавзолей Хомейни подорвал себя, другой совершил самоубийство, приняв яд. Сообщается, что в результате атаки на мавзолей есть много раненых.
12:56
Сегодня в столице Ирана Тегеране один за другим произошли три теракта, в которых погибло и пострадало множество людей.
Oxu.Az со ссылкой на life.ru представляет видеосъемку с места событий.