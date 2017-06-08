Посольство Ирана в Азербайджане распространило обращение в связи с терактом в Тегеране

2017-06-08 12:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Посольство Ирана в Азербайджане распространило обращение в связи с терактом, произошедшим в Тегеране.

Осуждая последние теракты, произошедшие накануне в Тегеране, посольство заявляет, что Исламская Республика Иран со дня своего создания пережила восьмилетнюю войну и убийство террористами и их покровителями свыше 17 тысяч безвинных людей. Нынешняя стабильность в Иране была достигнута благодаря борьбе с терроризмом и сохранению внутренней безопасности.

В обращении говорится, что Иран является одним из самых стабильных и демократических государств региона. В Иране в абсолютно безопасных условиях прошли президентские выборы, в которых приняли участие более 73% населения Ирана.

В обращении посольства подчеркивается, что Иран всегда поддерживает сохранение мира и стабильности в регионе. Совершенный в Тегеране теракт, можно связать с обеспокоенностью и нервозностью врагов мира в регионе. Произошедший теракт не окажет никакого негативного влияния на серьезную волю, проявляемую государством и народом Ирана в сфере сохранения мира, безопасности, спокойствия и развития в регионе.

В заключение в обращении посольства Ирана говорится, что великий иранский народ, и власть, избранная народом, считают своим неопровержимым долгом укрепление мира и спокойствия, а также борьбу с террористическим группировками.

Как сообщило МВД Ирана, 7 июня две группы террористов одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана.

По данным МВД, первая группа террористов, состоявшая из двух человек, вторглась на территорию Мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, после чего один из них совершил самоподрыв, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранительными органами.

Вторая группа террористов из четырех человек совершила нападение на парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщил, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду.

(Текст: Кямаля Сеидова)