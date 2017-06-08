Главный кардиолог: «В Азербайджане болезни сердечно-сосудистой системы приняли эпидемический характер»

2017-06-08 13:01 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом сказал главный кардиолог республики Фаиг Гулиев.

Он отметил, что в Азербайджане болезни сердечнососудистой системы приняли эпидемический характер, и число таких болезней растет. По его словам, в стране артериальная гипертензия у людей, которым за 40, составляет 40 процентов, у тех кому за 50 – 50 процентов, у тех, кому за 60 – 60 процентов.

Ф.Гулиев подчеркнул, что с повышением средней продолжительности жизни населения растут и случаи сердечной недостаточности: «Если в Европе у тех, кому за 70, случаи сердечной недостаточности составляют 10%, в Азербайджане эта цифра в той же возрастной категории 12-13%. В стране на каждую 1000 человек приходится 4 больных с острым коронарным синдромом. Если эти больные будут своевременно прооперированы, случаи смерти составят 1%, а если нет – 3-4%».