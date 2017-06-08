«Барселона» и Месси договорились о новом контракте – ОБНОВЛЕНО

2017-06-08 13:04 | www.oxu.az | 3

Руководство «Барселоны» договорилось о новом контракте с нападающим команды Лионелем Месси.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, новое соглашение будет рассчитано до 2021 или 2022 года.

Контракт будет подписан на три года с опцией продления еще на один, а сумма отступных за Месси составит 400 млн евро. 30-летний нападающий будет получать 120 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Месси провел 34 матча в испанской «Примере», в которых забил 37 мячей и отдал десять результативных передач.

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«Барселона» достигла принципиальной договоренности с лидером команды Лионелем Месси по поводу продления контракта.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Marca.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2021 или 2022 года и будет подписано не раньше конца июня. О других подробностях информации пока нет.

Напомним, действующий контракт аргентинца с каталонский клубом рассчитан до 2018 года.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. В этом сезоне 29-летний футболист провел 34 матча в чемпионате Испании и забил 37 голов.

A.M.