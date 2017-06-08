Вопрос российского журналиста про Карабах взбесил Налбандяна

2017-06-08 13:08 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян после проведения в Риме встречи со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано провел совместную пресс-конференцию. На пресс-конференции Налбандян жестко ответил российскому журналисту, который задал вопрос про нагорно-карабахский конфликт.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Minval.az со ссылкой на турецкое агентство DHA.

Налбандян был поставлен в тупик вопросом журналиста «когда вы освободите оккупированные территории Азербайджана», из-за чего разозлился на него.

«Мне жаль, что вы задали мне такой вопрос. Он написан или в редакции, или в Баку», - ответил Налбандян с переменившимся выражением лица.

Затем он заявил о том, что они слушают рекомендации Минской группы ОБСЕ в связи с урегулированием конфликта.

Н.О.