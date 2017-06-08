Шахин Мустафаев: Реализуемые в Азербайджане экономические реформы уже дают реальные результаты

2017-06-08 12:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Реализуемые в Азербайджане экономические реформы уже дают реальные результаты, сказал в четверг министр экономики Шахин Мустафаев, выступая на третьем бизнес-форуме между Азербайджаном и ЕС.

Так, по словам министра, в январе-апреле 2017 года ненефтяная промышленность в стране выросла на 2,8 процента, а сельское хозяйство - на 3,2 процента. Мустафаев добавил, что за тот же период товарооборот Азербайджана с другими странами вырос на 11,5 процента. В частности экспорт увеличился на 41 процент, в том числе ненефтяной экспорт - на 23 процента.

“В течение четырех месяцев этого года валютные резервы Азербайджана выросли на 1,3 миллиарда долларов, достигнув 39 миллиардов долларов. На первое апреля они в 3,2 раза превышали внешний долг”, - сказал Мустафаев.

Министр напомнил, что в “Глобальном рейтинге конкурентоспособности” на 2016-2017 годы Азербайджан занял 37 место среди 138 стран, а среди стран СНГ уже несколько лет занимает первое место.

Как отметил Мустафаев, Азербайджан уделяет особое внимание развитию человеческого капитала: “Развитие человеческого капитала является главным направлением социально-экономической политики, реализуемой в стране под руководством Президента Азербайджана”.

Министр подчеркнул, что политическая стабильность, богатые природные ресурсы, экономический потенциал, благоприятная бизнес и инвестиционная среда, современная инфраструктура, благоприятное географическое расположение, богатая культура и тот факт, что Азербайджан является надежным партнером на международной арене, превратили его в привлекательную для инвестиций страну.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli