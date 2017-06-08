В туристический сезон вырастет число туристов из арабских стран, России и Ирана - министр

2017-06-08 13:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Туристическая индустрия Азербайджана готова к открытию сезона, который начнется 15 июня и продлится до 15 сентября, сказал в четверг журналистам министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Министр сказал, что в Азербайджане стало больше отдыхающих. В этом году в Азербайджан приедет еще больше гостей, чем в прошлом году, конкретизируя, что этим летом ожидается рост туристов, которые приедут в Азербайджан из арабских стран, России и Ирана.

Абульфас Гараев также подчеркнул, что на период проведения Гран При Азербайджана Формулы 1 (22-25 июня) места в крупных отельных сетях страны могут быть заполнены на 95%, добавив, что на этот период в отели уже поступили заказы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)