SOCAR: Общий объем активного газа в подземных газохранилищах равен 1,3 млрд. кубометров

2017-06-08 13:02 | www.apa.az | 3

SOCAR продолжает мероприятия по расширению активной вместимости подземных газохранилищ в целях длительного обеспечения внутреннего спроса на природный газ и расширения экспортных возможностей.

Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, с апреля по 1 июня 2017 года Управлением эксплуатации газохранилищ Производственного объединения (ПО) «Азнефть» начат процесс закачки природного газа в подземные хранилища «Гарадаг» и «Калмаз» для осенне-зимнего сезона 2017-2018. В соответствии с графиком на 1 июня в подземные хранилища закачано 547 млн. кубометров. На долю «Гарадага» пришлось 255,5 млн. кубометров, «Калмаза» - 291,5 млн. кубометров газа. С учетом остаточных объемов газа прошлого сезона общий объем активного газа в подземных газохранилищах на сегодняшний день равен 1 334 994 тыс. кубометров.