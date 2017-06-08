Министр: «Число прибывающих в страну туристов выросло на 30%»

2017-06-08 13:03 | www.apa.az | 3

Стала известная статистика туристов, прибывающих в Азербайджан за 5 месяцев этого года.

Как передает АПА-Экономикс, министр культуры и туризма Абульфас Гараев отметил, что в Азербайджан в мае прошлого года прибыло 174 тыс. туристов. «В мае этого года прибыло 211 тыс. туристов. Рост составляет примерно 30%. Если за 5 месяцев прошлого года в страну прибыло 768 тыс. туристов, то в этом году – 956 тыс. туристов. Это означает рост на 200 тыс. туристов. Этот рост напрямую связан с упрощением визового режима. Мы открыли свои двери около 90 странам».