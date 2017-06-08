Азербайджан и ЕС: 7 сфер для расширения сотрудничества

2017-06-08 13:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приглашает европейские компании инвестировать в развитие ненефтяного сектора страны, сказал в четверг министр экономики Шахин Мустафаев на бизнес-форуме Европейский союз-Азербайджан.

"Азербайджан и ЕС обладают большим потенциалом для расширения сотрудничества в сферах промышленности, транспорта, сельского хозяйства, информационных технологий, туризма, образования, здравоохранения", - сказал министр.

По словам Мустафаева, перспективным остается и сотрудничество в сфере энергетики.

При этом он добавил, что работы по реализации второй стадии проекта разработки крупнейшего газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" выполнены на 93 процента, расширению Южнокавказского трубопровода - на 85 процентов, строительству Трансанатойского газопровода (TANAP) - на 72 процента, а Трансадриатического газопровода (TAP) - на 42 процента.

Мустафаев отметил, что на сегодняшний день существует множество инструментов для сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

"Среди них стоит выделить твининг-проекты, TAIEX, SIGMA, а также техническую и бюджетную поддержку. С 1992 года в рамках этих инструментов ЕС оказал Азербайджану поддержку на сумму 582 миллиона евро", - сказал министр.

(Автор: Анвар Мамедов)