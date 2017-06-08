Прямые инвестиции ЕС в Азербайджан составляют 7 млрд. евро - директор департамента Восточного партнерства (версия 2)

2017-06-08 13:30 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Объем прямых инвестиций из Европейского союза (ЕС) в Азербайджан составил семь миллиардов евро, сказал в четверг директор департамента Восточного партнерства Генерального директората Европейской комиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Лоуренс Мередит в ходе бизнес-форума ЕС-Азербайджан.

По его словам, ЕС является крупнейшим инвестором в экономику Азербайджана.

"Более 2,5 миллиарда евро из этой суммы направлено в ненефтяной сектор экономики Азербайджана. Мы видим, что Азербайджан нацелен на диверсификацию своей экономики. Несмотря на то, что энергетика является ключевым сектором в наших отношениях, мы приветствуем и новые направления взаимного сотрудничества", - сказал Мередит.

По его словам, в настоящее время стороны ведут переговоры в рамках нового соглашения о стратегическом партнерстве.

"Сейчас мы ведем переговоры по подписанию нового соглашения о сотрудничестве. Оно очень важно, как для Азербайджана, так и для ЕС. В настоящее время мы обсуждаем приоритеты нашего сотрудничества, одним из главных направлений которого останется проект "Южный газовый коридор" и подобные ему проекты", - сказал Мередит.

«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Анвар Мамедов)