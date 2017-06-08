Завтра в Баку до 32 градусов тепла

2017-06-08 13:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем - 27-32, в Баку ночью – 18-20, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 35-45 процентов.

9-10 июня нормальный суточный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будет благоприятен для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых горных районах ожидаются кратковременные, грозовые дожди. Восточный ветер местами усилится.

Ночью 17-22, днем 30-35, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)