Экс-премьер Турции может быть арестован – СМИ

2017-06-08 13:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу может быть арестован по обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, пишут в четверг турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, также ожидается арест ряда экс-министров, которые подозреваются в связях с движением Фетхуллаха Гюлена.

Ранее СМИ сообщали о том, что в ходе следствия бывший советник главы Генштаба Турции Орхан Йыкылкан заявил, что экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу был проинформирован о возможной попытке военного переворота в стране.

Как сообщают СМИ, Йыкылкан сказал, что в ноябре 2015 года разведка страны проинформировала Генштаб, и в частности его самого о том, что в Турции готовится военный переворот.

По словам Йыкылкана, эту информацию он лично передал экс-премьеру Ахмету Давутоглу.

Вечером 15 июля 2016 года руководство Турции заявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. Утром в субботу мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле текущего года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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