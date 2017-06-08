Заместитель госсекретаря США: «Предлагая новые энергетические источники, Азербайджан вносит вклад в вопрос обеспечения энергобезопасности»

2017-06-08 13:45 | www.apa.az | 3

В Вашингтоне был организован торжественный прием по случаю 28 мая – Дня Республики и предстоящего дня Вооруженных Сил Азербайджана.

Как сообщили АПА в пресс-службе посольства Азербайджана в США, в мероприятии принимали участие около тысячи гостей, в том числе высокопоставленные официальные лица администрации США, члены Конгресса, представители ряда штатов, сотрудники различных государственных и общественных структур, дипломатический корпус, в составе которого было более 40 послов, представители академических кругов и местной общественности, а также члены азербайджанской, турецкой и еврейской общин.

Посол Элин Сулейманов отметил, что участие в мероприятии высокопоставленных представителей администрации США и других госструктур, а также многочисленных друзей Азербайджана является показателем значимости этого мероприятия и внимания к нашей стране. Напомнив, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США, дипломат коснулся тесных партнерских связей между двумя странами. Посол сказал, что в результате проведенной руководством страны за прошедший период последовательной политики, влияние Азербайджана стало признаваться на мировом уровне. Э.Сулейманов также рассказал о вкладе Азербайджана в глобальный мир и безопасность, об участии нашей страны в миротворческой миссии НАТО в Афганистане, а также вкладе в обеспечение энергобезопасности.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон подчеркнул, что Азербайджан остается надежным партнером США во многих сферах. Он также рассказал о вкладе нашей страны в энергобезопасность Европы и мира путем предложения новых источников энергии. Американский дипломат назвал сдачу в эксплуатацию нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан решающим этапом партнерства между двумя государствами. Коснувшись реализации проекта Южный газовый коридор, Т. Шеннон, ссылаясь на письмо президента США Дональда Трампа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с проведением в Баку 24-й ежегодной Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия», высоко оценил роль Азербайджана в разработке и экспорте энергоресурсов.



Также Т. Шеннон сказал, что США заинтересованы в развитии торговых и бизнес связей с Азербайджаном, особо отмечают сотрудничество с нашей страной в сфере борьбы с терроризмом. Наряду с энергетикой и безопасностью, Т. Шеннон отметил роль сотрудничества в обеспечении политического диалога и пропаганды принципов демократии.

