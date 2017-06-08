ОАЭ приостановили почтовое сообщение с Катаром

2017-06-08 13:40 | www.oxu.az | 3

Национальная почтовая служба ОАЭ Emirates Post Group приостановила оказание всех услуг почтовой связи с Катаром.

Как передает Oxu.Az, об этом сооьщает агентство Рейтер.

«Emirates Post Group приостановила почтовое сообщение с Катаром во всех своих офисах с 6 июня и до дальнейшего распоряжения», — приводит Рейтер выдержку из сообщения местных СМИ.

Ранее министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что ОАЭ могут принять экономические меры против Катара.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

Н.О.