Абульфас Гараев о ценах на туристические услуги

2017-06-08 13:50 | www.oxu.az | 3

«Туристическая индустрия Азербайджана полностью готова к открытию летнего сезона. Летний сезон в Азербайджане длился с 15 июня по 15 сентября».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

По его словам, по сравнению с прошлым годом количество отдыхающих в Азербайджане людей выросло:

«Этим летом ожидается приезд большего числа туристов из Объединенных Арабских Эмиратов».

Абульфас Гараев заявил, что в дни проведения соревнований «Формулы 1» в Азербайджане заполнились 95% крупных гостиничных сетей.

Министр также подчеркнул, что цены на туристические услуги в стране невысокие:

«В некоторых местах стоимость ночевки составляет 10 манатов на человека».

Лейла Алиева

