Азербайджану необходимо усилить диверсификацию экспорта - замминистра

2017-06-08 13:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджану необходимо усилить диверсификацию экспорта, сказал в четверг заместитель министра экономики страны Сахиль Бабаев в ходе бизнес-форума Европейский союз-Азербайджан.

По его словам, несмотря на рост объема ненефтяного экспорта, нефтяной экспорт по-прежнему преобладает в торговых отношениях Азербайджана со своими внешнеторговыми партнерами.

"За первые четыре месяца 2017 года ненефтяной экспорт вырос на 26 процентов, в том числе экспорт сельхозпродукции - на 44 процента, промышленной продукции - на 15 процентов. Но экспорт нефти и нефтепродуктов по-прежнему составляет 85 процентов от общего объема азербайджанского экспорта. Поэтому нам необходимо диверсифицировать наш экспорт", - сказал Бабаев.

По данным Государственного таможенного комитета, в январе-апреле 2017 года внешнеторговые операции Азербайджана выросли на 11,35 процента по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2016 года, составив 5,6 миллиарда долларов. Положительное сальдо в отчетный период составило 1,27 миллиарда долларов, тогда как по итогам января-апреля 2016 года был зафиксирован дефицит торгового баланса в 144,37 миллиона долларов.

Италия сохраняет статус главного потребителя азербайджанской продукции – на нее приходятся 797,07 миллиона долларов (23,23 процента) всего экспорта. Следом идут: Турция - 370,88 миллиона долларов (10,81 процента), Китай - 183,79 миллиона долларов (5,36 процента), Португалия - 179,73 миллиона долларов (5,24 процента) и Израиль - 177,14 миллиона долларов (5,16 процента). Доля этих стран в общем объеме экспорта Азербайджана составляет 49,8 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)