Захарова: «Сопредседатели совершат визит в регион 10 июня»

2017-06-08 13:47 | www.apa.az | 3

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом на сегодняшнем брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она сказала, что 10 июня сопредседатели совершат визит в Армению, встретятся с президентом Армении Сержем Саркисяном и министром обороны Вигеном Саркисяном: «В ходе переговоров будет обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта».

М. Захарова сообщила, что ожидается визит сопредседателей в Нагорный Карабах: «Через неделю после визита в Армению и Нагорный Карабах сопредседатели отправятся в Баку. По итогам визитов сопредседатели выступят с совместным заявлением».