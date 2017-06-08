Лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар приедет в Азербайджан

2017-06-08 13:50 | www.apa.az | 3

14 июня в Баку UNEC проведет международную научно-практическую конференцию.

Как сообщает АПА, конференция будет проведена при организационной поддержке Министерства образования, UNEC, Clarivate Analytics (Thomson Reuters), Международного центра научной и технической информации. Конференция будет посвящена теме «Современная модель управления в научной деятельности университетов».

На конференции, где примут участие руководители известных научных и образовательных центров республики, будет присутствовать лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар.

В работе конференции также будут участвовать руководители, научные деятели, исследователи авторитетных вузов Германии, Франции, Турции, России, Литвы, Казахстана, Грузии, Молдовы, Беларуси и других стран.

В ходе мероприятия, где соберутся авторитетные ученые всего мира, будут обсуждены проблемы науки и образования, перспективы, применение дисциплины наукометрия в университетах, экономика науки и финансирование этой сферы, защита прав интеллектуальной собственности и соблюдение научной этики.

В рамках конференции 13 июня в UNEC будет организован семинар-тренинг сертификационной программы «Web Of Science» и тренинг «Правила пользования и ведения операций в Web Of Science».

Также в ходе конференции будет проведена презентация книги «Наукометрия: Наука и технологическое развитие».