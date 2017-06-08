Moody`s назвало главную проблему банковской системы Азербайджана

2017-06-08 14:00 | www.oxu.az | 2

Проблемой банковской системы Азербайджана является ее высокая долларизация.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА-Экономикс, об этом заявила эксперт рейтингового агентства Moody`s Ольга Ульянова.

«В такой ситуации большой объем активов пересчитывается по новому курсу, в результате чего возрастает нагрузка на банковский капитал. Банки, которые казались еще вчера здоровыми, могут оказаться на уровне минимальной достаточности капитала.

При девальвации повышаются и кредитные риски. Не все заемщики были захеджированы должным образом, то есть имеют валютную выручку, которая позволит им платить по новому курсу. Кроме того, многие клиенты забирают из банков свои сбережения, чтобы перевести их в валюту, и не всегда обратно приносят эти деньги в банки», – пояснила Ольга Ульянова.

Э.А.

