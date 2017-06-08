За пять месяцев в Азербайджан приехало до 960 тысяч туристов - министр

2017-06-08 13:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Если в мае прошлого года в Азербайджан приехало 174 тысячи человек, то в мае текущего года страну посетило 211 тысяч туристов, сказал, выступая на встрече с туроператорами и туркомпаниями выездного туризма Национального бюро пропаганды туризма, министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Министр напомнил, что за пять месяцев текущего года в Азербайджан приехало до 960 тысяч туристов, в то время как за аналогичный период прошлого года эта цифра составила 768 тысяч человек.

«Это достаточно большая цифра, рост туристического потока составил 30 процентов. Это означает, что в страну прибыло почти на 200 тысяч туристов больше, чем годом ранее. Такой рост непосредственно связан с упрощением визового режима с почти 90 государствами мира», - сказал министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)