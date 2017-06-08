Министр безопасности Ирана: «Нет никаких сомнений в поддержке, которую в мире оказывает Саудовская Аравия террору»

2017-06-08 13:55 | www.apa.az | 3

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом заявил министр безопасности Ирана Сеид Махмуд Алеви при посещении раненных в результате теракта в Тегеране людей. Он сказал, что нет никаких сомнений в поддержке, которую в мире оказывает Саудовская Аравия террору: «Ясно видны следы оказания саудовцами поддержки террористам в Ираке и Сирии. Все в мире считают, что за террористическими группировками стоит Саудовская Аравия, что их идеологический центр – этой саудовский режим. Однако мы не хотим ничего утверждать голословно, без доказательств. Поэтому мы не торопимся заявлять, что к этому теракту причастна Саудовская Аравия. Вопрос пока расследуется».

М.Алеви добавил, что лица, стоящие за совершившими террористический акт группами, уже установлены, некоторые из них задержаны. Министр отметил, что это не первый террористический акт: «За последние 2 года было выявлено и пресечено более 100 террористических актов. За последний месяц и последние дни оказывалось сильное давление со стороны террористов. Каждую неделю мы устанавливали и обезвреживали группы из 2-3 человек».

Напомним, в результате совершенного 7 июня в Тегеране теракта погибли 17 человек.