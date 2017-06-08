Объемы газа в подземных хранилищах Азербайджана превышают 1,3 млрд кубометров

2017-06-08 13:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR, с начала сезона закачки газа в подземные газохранилища страны и по первое июня, закачала в резервуары 547 миллионов кубометров газа, говорится в сообщении SOCAR, распространенном в четверг.

В Азербайджане функционируют два подземных газохранилища - Калмазское и Гарадагское.

Согласно сообщению, из общего объема газа, закачанного в хранилища, 255,5 миллиона кубометров пришлись на Гарадагское, а 291,5 миллиона кубометров - на Калмазское газохранилища.

"В настоящее время объемы активного газа в подземных газохранилищах страны превышают 1,33 миллиарда кубометров", - говорится в информации.

Возможности подземных газохранилищ страны позволяют хранить в них свыше 3,5 миллиарда кубометров газа.

(Автор: Максим Цурков)

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