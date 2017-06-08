Под звездным небом Пиркули: Энергичная молодежь нарушила покой природы (ФОТО)

2017-06-08 14:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В одном из благодатных мест Азербайджана – Пиркули, на лоне природы, нарушая тишину летнего вечера, под ритмы электронной музыки прошла битва диджеев, организованная Richmond Club & Resort и GuennolaMusic при поддержке Союза молодежи Азербайджана.

В напряженной борьбе победителем стал DJ Shadow. Второе и третье место заняли DJ Stasy и DJ Areez.

"Было весело, круто и незабываемо. Все гости батла стали свидетелями зажигательного шоу и сражения за первое место. Мы счастливы, что смогли внести свой скромный вклад в развитие этого направления культуры среди молодежи нашей страны", - отметил один из организаторов и судей Руслан Гасанов (Dj RASL).

Пиркули находится в живописной местности в 22 км от районного центра, города Шамахы, на высоте 1400 м. Это известный горный курорт, который знаменит своими пейзажами, лесами, родниками и чистейшим воздухом. Один из красивейших туристических зон Азербайджана. В близлежащих лесах растут различные фруктовые деревья: яблони, груши, кизил, терен, грецкий орех, фундук, айва и т.д.

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(Автор: Вугар Иманов)