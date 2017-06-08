МЭПР: Участок захоронения в «Мемориальном комплексе геноцида» в Губе подвергается процессу выветривания

2017-06-08 14:10 | www.apa.az | 3

«В апреле текущего года мы провели определенные геологические работы на территории захоронения в «Мемориальном комплексе геноцида» в Губе. Сейчас там идет процесс выветривания».

Как сообщает АПА, об этом заявил начальник Экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки МЭПР Азиз Гаралов.

По его словам, «Мемориальный комплекс геноцида» расположен на севере Губы, на террасе правого берега реки Гудиалчай: «Косогор, где находятся захоронения, в ходе археологических раскопок принял форму террас. Этот склон состоит из не связанных друг с другом незатвердевших просевших участков земли. Там идет процесс физического выветривания. Захоронение имеет металлическую крышу и пластиковые стены. В зависимости от времени года температура воздуха на месте захоронения резко меняется. То есть в связи с перепадами температуры грунт неравномерно сжимается и расширяется. В результате появляются сложные температурные трещины».





А.Гаралов сказал, что продолжительность этого процесса приводит к расколу, разрушению на мелкие кусочки грунта, принимающего участие в геологической среде территории: «Время от времени они крошатся. Уже создана комиссия в связи с этим вопросом, проведен осмотр местности, будет принято единогласное решение».

Отметим, в последнее время в связи с естественными природными процессами останки людей, находящиеся на открытом воздухе на территории «Мемориального комплекса геноцида» в Губе, начали гнить, земля подверглась эрозии, активизировались оползни.



По поручению президента Ильхама Алиева глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подписал распоряжение «О некоторых вопросах в связи с «Мемориальным комплексом геноцида» в Губе».

Согласно документу, создана комиссия по расследованию сложившейся ситуации и подготовке соответствующих предложений. Председателем комиссии назначен помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – завотделом Али Гасанов. Членами комиссии назначены вице-президент НАНА, председатель парламентского комитета по науке и образованию Иса Габиббейли, директор Института истории НАНА им. А.Бакиханова, депутат Милли Меджлиса Ягуб Махмудов, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, первый заместитель министра культуры и туризма Азербайджанской Республики Вагиф Алиев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Фирдовси Алиев, заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики Тогрул Мусаев, заместитель начальника Отдела гуманитарной политики Администрации президента Азербайджанской Республики Сеймур Фаталиев, глава ИВ Губинского района Яшар Мамедов, президент Форума национальных НПО Азербайджана Рауф Зейни.





Комиссия в течение месяца должна представить Администрации президента результаты расследования и предложения в связи с предстоящей работой.