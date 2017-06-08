Депутат Милли Меджлиса помещен в реанимационное отделение

2017-06-08 14:25 | www.apa.az | 2

У депутата Милли Меджлиса Азербайджана, председателя Хатаинской районной организации партии «Ени Азербайджан» Гусейнбалы Мираламова возникли проблемы со здоровьем.

Как сообщает АПА, депутат получает лечение в Центральной клинической больнице.

Страдающий от внутричерепного давления депутат два дня назад был помещен в реанимационное отделение клиники в тяжелом состоянии.

По словам близких депутата, в настоящее время состояние здоровья Г.Мираламова средне-стабильное.