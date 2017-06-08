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15 великолепных уголков земного шара, о которых не знает большинство туристов – ФОТО

2017-06-08 14:10 | www.oxu.az | 2

Oxu.Az со ссылкой на travelask.ru представляет 15 великолепных уголков земного шара.

Благай, Босния и Герцеговина

Уакачина, Перу

Озеро Хиллиер, Австралия

Остров Мариета, «Скрытый пляж», Мексика

Расщелина Сильфра, Исландия

Изола-Белла, Италия

Деревня Попай, Мальта

Красные земли Дончуань, Китай

Остров Флориш, Португалия

Дарваза — «Дверь в преисподнюю», Туркменистан

Национальный парк «Ленсойс-Мараньенсис», Бразилия

Сетениль-де-лас-Бодегас, «город в скале», Испания

Грот Сен-Марсель-д’Ардеш, Франция

Мраморные пещеры, Чили

Церковь Лас-Лахас, Колумбия

A.C.

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