15 великолепных уголков земного шара, о которых не знает большинство туристов – ФОТО
2017-06-08 14:10 | www.oxu.az | 2
Oxu.Az со ссылкой на travelask.ru представляет 15 великолепных уголков земного шара.
Благай, Босния и Герцеговина
Уакачина, Перу
Озеро Хиллиер, Австралия
Остров Мариета, «Скрытый пляж», Мексика
Расщелина Сильфра, Исландия
Изола-Белла, Италия
Деревня Попай, Мальта
Красные земли Дончуань, Китай
Остров Флориш, Португалия
Дарваза — «Дверь в преисподнюю», Туркменистан
Национальный парк «Ленсойс-Мараньенсис», Бразилия
Сетениль-де-лас-Бодегас, «город в скале», Испания
Грот Сен-Марсель-д’Ардеш, Франция
Мраморные пещеры, Чили
Церковь Лас-Лахас, Колумбия