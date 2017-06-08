В Азербайджане наблюдается «эпидемия» сердечно-сосудистых заболеваний

2017-06-08 14:20 | www.oxu.az | 3

«В последние годы в Азербайджане резко возросло количество сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивается скорость их распространения».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на брифинге заявил главный кардиолог Азербайджана Фаиг Гулиев.

По его словам, в настоящее время в стране на 1000 человек населения приходится 4 больных артериальной гипертензией:

«В стране у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями артериальная гипертензия у людей старше 40 лет составляет 40%, старше 50 лет - 50%, а у людей старше 60 лет составляет 60%».

Ф. Гулиев отметил, что в последнее время в связи с увеличением показателя среднего возраста населения в стране начал расти процент сердечных заболеваний:

«Если в Европе среди населения старше 70 лет сердечная недостаточность проявляется у 10%, то в Азербайджане у людей старше 70 лет эта цифра составляет 12-13%.

Если эти больные будут получать необходимое лечение в больницах, будет проводиться шунтирование и другие операции, смертность составит 1%, в противном случае эта цифра составляет 3-4%».

A.M.

